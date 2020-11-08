Маска альгинатная осветляющая (банка) Anskin Snow White Modeling Mask, container 240гр

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|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|осветляющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Snow White Modeling Mask
|Применение
|смешать порошок с водой или активатором в соотношении 1:0,8 (на 100 гр порошка 80 мл воды) до однородной массы. Нанести маску на кожу лица слоем 3-5 мм, исключая область вокруг глаз. Через 20-25 минут удалить застывшую маску одним движением от подбородка ко лбу. Протереть кожу тонером.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|240 г
|Активные компоненты
|диатомовая земля, альгиновая кислота
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