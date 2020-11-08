Маска альгинатная лифтинг-эффект (банка) Anskin Clarifying Gold Modeling Mask, container 450гр

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|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|зрелая
|Эффект от использования
|лифтинговый
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Clarifying Gold Modeling Mask
|Применение
|смешать 35 мл воды и 50 мл маски до однородной массы, нанести на лицо плотным слоем, избегая зоны вокруг глаз. Оставить до застывания (25 минут). Аккуратно снять маску, остатки удалить с помощью спонжа
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|450 г
|Не содержит
|без парабенов
|Активные компоненты
|коллоидное золото
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