Маска альгинатная для чувствительной кожи (саше) Anskin Herb Lavender Modeling Mask, Refill 25гр

Anskin Herb Lavender Modeling Mask — это альгинатная маска с лавандой для чувствительной кожи. Она помогает успокоить раздражения, защитить лицо от болезнетворных проявлений и активизировать собственные барьерные функции эпидермиса. Маска благоприятно действует на чувствительную кожу. Она снимает воспаления, раздражения, покраснения и другие болезнетворные проявления. Она ускоряет заживление повреждений, устраняет излишки жирности и сужает расширенные поры. Маска помогает вывести из клеток токсины и шлаки, активизировать обмен веществ, стимулировать микроциркуляцию и улучшить цвет лица. Она интенсивно увлажняет и питает кожу, выравнивает её текстуру, придаёт матовость, бархатистость и здоровое сияние.