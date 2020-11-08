Маска альгинатная для проблемной кожи (саше) Anskin Herb Lemongrass Modeling Mask, Refill 25гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|проблемная, жирная, чувствительная
|Эффект от использования
|противовоспалительный
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Herb Lemongrass Modeling Mask
|Применение
|смешивается с активатором в пропорции 1:3 до получения пастообразной массы. Быстро разглаживается по чистому, тонизированному лицу, не затрагивая области губ и глаз. Выдерживается до 30 минут. Образовавшаяся эластичная пленка снимается одним аккуратным движением от подбородка, после чего кожа обрабатывается тоником.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|25 г
|Активные компоненты
|экстракт лимона, экстракт грейпфрута, экстракт портулака, диатомит
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