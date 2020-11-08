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Альгинатная маска Anskin Herb Lemongrass Modeling Mask лучшим образом подойдет для ухода за гиперчувствительной, поврежденной и жирной кожей. Её компоненты обладают освежающим, увлажняющим и успокаивающим эффектом. Также маска имеет противовоспалительные свойства, придает коже равномерный, светлый, матовый оттенок.

Маска альгинатная для проблемной кожи (саше) Anskin Herb Lemongrass Modeling Mask, Refill 25гр - по цене 120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.