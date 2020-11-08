Маска альгинатная для жирной кожи с расширенными порами (саше) Anskin Charcoal Modeling Mask, Refill 25гр

Альгинатная маска с угольным порошком рекомендована для жирной и проблемной кожи с расширенными порами и очагами воспалений. Маска эффективно устраняет излишки кожного сала, нормализует гидро-липидный баланс, мягко отшелушивает ороговевшие частички, удаляет черные точки и сужает поры. Уже после первого использования кожа становится мягкой, эластичной и гладкой, уменьшается жирный блеск, устраняются воспаления и покраснения.