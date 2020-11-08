Маска альгинатная антивозрастная питательная (саше) Anskin Aroma Modeling Mask, Refill 25гр

Применение

перед нанесением альгинатной маски кожу надо тщательно очистить. Под маску необходимо нанести активное косметическое средство, это может быть сыворотка, эмульсия, ампулы с активными веществами и т.п. подобранные специально исходя из решаемых проблем кожи. Под давлением маски эти средства лучше проникают в кожу. После того, как нанесенное средство впитается, накладывается альгинатная маска