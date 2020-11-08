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Увлажняющий лосьон с маслом оливы питает и увлажняет кожу. Оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты, флавоноиды, каротин, токоферолы, фосфолипиды и хлорофилл, комплекс витаминов A, C, D, E, F, K, группы B. Серия на основе оливкового масла великолепно защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, нейтрализует действие свободных радикалов, предохраняет от обветриваний, нормализует кислородный обмен и питание кожи.

Лосьон увлажняющий с маслом оливы Premium Deoproce OliveTherapy Essential Moisture Lotion 150мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.