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Лосьон для тела увлажняющий - обеспечивает кожу антиоксидантной защитой, оберегает ее от вредных воздействий окружающей среды в течение всего дня, что способствует замедлению процессов старения. Средство интенсивно увлажняет и питает, смягчает и разглаживает кожу, устраняет шелушения и способствует заживлению микроповреждений.

Лосьон для тела увлажняющийDeoproce Well-Being Body & Face Advanced Moisture Lotion 500мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.