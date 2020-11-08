Лосьон для тела увлажняющийDeoproce Well-Being Body & Face Advanced Moisture Lotion 500мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для тела
|Активные компоненты
|натуральные растительные экстракты, антиоксиданты
|Коллекция
|Deoproce Well-Being Body & Face Advanced Moisture Lotion 500мл
|Объем, мл
|500 мл
|Применение
|нанести лосьон на очищенную, распаренную, сухую кожу, нежно растереть массажными движениями до полного впитывания
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|лосьон для тела
|Эффект от использования
|увлажняющий, антивозрастной
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