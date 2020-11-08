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Лосьон для тела The Saem Body & Soul Sweet Thai Body Lotion 300мл

Артикул: 224542
Лосьон для тела The Saem Body & Soul Sweet Thai Body Lotion 300мл
750 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224542
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для тела
Активные компонентыэкстракт мангостина, экстракт персика, экстракт масла ши, экстракт жожоба
КоллекцияThe Saem Body & Soul Sweet Thai Body Lotion
Объем, мл300 мл
Применениенеобходимое количество средства нанести на кожу массирующими движениями. Идеален для утреннего ухода. Ориентируясь на потребности кожи, лосьон можно испол. несколько раз в день. Только для наружного применения. Избегайте попадания в глаза.
Страна бренда Южная Корея
Тип средствалосьон для тела
Эффект от использованияувлажняющий, смягчающий
Лосьон для тела с экстрактом мангостина. Подходит для всех типов кожи и обладает мгновенным увлажняющим и влагоудерживающим действием, оставляя кожу нежной и шелковистой, проявляет высокую антиоксидантную активность. Используется для уменьшения воспаленных участков, экстракт персика, масла ши и жожоба превосходно смягчают кожу, поддерживают ее эластичность.


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Самовывоз невозможен
Лосьон для тела The Saem Body & Soul Sweet Thai Body Lotion 300мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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