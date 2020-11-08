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Лосьон на основе гидролизованного коллагена и гиалуроновой кислоты, помогает ускорить регенерацию кожи, обеспечивает питательные вещества для кожи, делает ее мягкой и эластичной. Поддерживает эластичность кожи и избавляет от потери влаги, освежает, тонизирует и восстанавливает кожу.

Лосьон для лица омолаживающий Deoproce Essential Moisture Lotion 380ml - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.