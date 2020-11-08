Лосьон для лица антивозрастной Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Lotion 260мл

Линия средств Whitening & Anti-Wrinkle Pomegranate от Deoproce, созданных на основе экстракта граната, предназначена для эффективного омолаживания кожи. Средства двойного действия, направлены на осветление пигментации и разглаживание морщин. Лосьон с экстрактом граната с легкой и освежающей текстурой является эффективным антивозрастным и антиоксидантным средством. Лосьон питает и увлажняет кожу, освежает ее и тонизирует. Благодаря экстракту граната, ускоряется выработка коллагена, кожа восстанавливается и обновляется, постепенно становится более упругой и эластичной, морщины разглаживаются, замедляются процессы старения. Экстракт граната является источником природных фруктовых кислот, которые бережно отшелушивают омертвевшие клетки кожи, удаляют меланин, что приводит к осветлению существующей пигментации и предупреждает появление новой – лицо обретает свежесть и ухоженность.
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