Крем питательный на молочных белках Deoproce Natural Skin Baby Cream 100g 100гр

Питательный детский крем на молочных белках. Тонкая, нежная текстура крема, заботливо ухаживает за детской кожей, увлажняет, снимает раздражения и шелушения, устраняет сухость, подходит при атопическом дерматите. В креме содержатся молочные протеины (белки) и растительное масло, которые интенсивно питают кожу и создают защитный барьер, который защищает кожу от потери влаги, оберегают от покраснения и сухости. Крем хорошо впитывается и не создает липкой пленки, подходит для всех типов кожи.