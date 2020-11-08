Крем осветляющий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Whitening Cream 60мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|осветляющий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Urban Eco Harakeke Whitening Cream
|Применение
|небольшое количество крема нанести на кожу на последнем этапе ухода за кожей
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без парабенов, без красителей, без минеральных масел, без продуктов животного происхождения, без бензофенона, без спиртов
|Активные компоненты
|экстракт новозеландского льна, ниацинамид, экстракт календулы, масло жожоба, сквален, экстракт меда, экстракт томата
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