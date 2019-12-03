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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица The Saem Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл

Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл

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Артикул: 224480
  • Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл - фото 1
  • Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл - фото 2
  • Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл - фото 3
  • Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл - фото 4
Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл - фото 1
Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл - фото 2
Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл - фото 3
Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл - фото 4
1 600 руб. 

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Артикул: 224480
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияосвежающий, увлажняющий, успокаивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream
Применениенебольшое количество крема нанесите на кожу на последнем этапе ухода за кожей
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна
Освежающий крем с экстрактом новозеландского льна. Обладает успокаивающим, седативным, питательным эффектом, смягчает, увлажняет и минерализирует кожу, восстанавливает защитный механизм кожи. Стимулирует выработку кожей естественных увлажнителей — гиалуроновой кислоты и хондроитина, уменьшает трандермальную потерю влаги, улучшает микрорельеф. Активизирует обменные процессы, усиливает синтез эластина и коллагена, повышает иммунитет и антиоксидантный потенциал кожи


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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03.12.2019
Достоинства:
Крем бесподобный! очень многое пробовала из корейской косметики, на данный момент, этот крем - лучший. Моя кожа жирная, склонна к воспалениям, очень опасалась им пользоваться летом, но оказалось, что зря. Крем очень легкий, с нежным запахом, хорошо впитывается, он оздоравливает кожу, никакого жирного блеска, никаких воспалений.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Крем освежающий с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Cream 60мл - по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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