Крем ночной омолаживающий Deoproce Seabuckthorn Vitamin Factory Cream 100гр

Витаминный крем на основе облепихи и масла ои содержит экстракт облепихи, дарящий коже жизненную энергию, сияние, здоровье и молодость, растительный экстракт масла ши, нежно ухаживающий за кожей, питающий ее и придающий ей упругость, комплекс Витаминов С и Е, оказывающие антиоксидантное действие, предотвращая процессы старения, арбутин, осветляющий пигментные пятна, борящийся с нежелательной пигментацией и смягчающий кожу, ягодный микс, который великолепно питает и ухаживает за кожей, делая ее гладкой и нежной