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Крем ночной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Night Cream 50гр

Артикул: 224477
  • Крем ночной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Night Cream 50гр - фото 1
  • Крем ночной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Night Cream 50гр - фото 2
Крем ночной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Night Cream 50гр - фото 1
Крем ночной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Night Cream 50гр - фото 2
800 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224477
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средстваночной крем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияуспокаивающий, разглаживающий, увлажняющий, восстанавливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Aloe Vera Oasis Night Cream
Применениенаносится на чистое, тонизированное лицо за полчаса до сна. Равномерно разглаживается и оставляется на ночь
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыэкстракт алоэ-вера, экстракт кактуса, экстракт семян баобаба
Словно оазис для уставших путников, крем обеспечивает коже полноценный отдых и позволяет снять стрессы делового дня. Насыщает влагой и питает, а главное – восстанавливает ткани и силы. Повышает эластичность. Успокаивает, разглаживает морщинки. Нормализует микроциркуляцию крови и обмен веществ. Возвращает в норму цвет, осветляет. Убирает темные круги, опухоли и отечность. Позволяет избавиться от прыщей и угрей. Повышает защитные функции, наполняет энергией и подготавливает к активной деятельности. Дарит свежесть и привлекательность, независимо от возрастных показателей.


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Крем ночной для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Night Cream 50гр - этот товар вы можете купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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