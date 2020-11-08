Крем на основе зеленого чая Premium Deoproce Greentea Total Solution Cream 100мл

Увлажняющий крем с экстрактом зеленого чая способствуют глубокому увлажнению, питает и восстанавливает кожу, снимает раздражения и устраняет главную причину воспалений - бактерии. Зеленый чай оказывает стимулирующее и противовоспалительное действие, укрепляет и улучшает структуру эпидермиса. Снимает усталость и препятствует процессу старения, усиливая защитные функции кожи. Поддерживает механизмы восстановления и дарет жизненную энергию коже. Крем мгновенно впитывается в кожу, оставляя ее увлажненной в течение всего дня.