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Массажный крем с экстрактом огурца, имеет хорошее длительное скольжение по коже, легкую, нежную текстуру. Крем обогащен витаминами, антиоксидантами и омолаживающими ингредиентами, оказывает увлажняющий и освежающее действие, тонизирует, успокаивает, снимает покраснение и раздражение, устраняет отечность

Крем массажный с экстрактом огурца Premium Deoproce Clean & Moisture Cucumber Massage Cream 300гр - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.