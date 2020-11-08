Крем массажный с экстрактом клубники Premium Deoproce Clean & Moisture Strawberry Yogurt Massage Cream 300гр

Массажный крем с экстрактом клубники предназначен для массажа лица и тела, обеспечивает хорошее длительное скольжение по коже, легкую, приятную текстуру и нежный аромат. Крем насыщает кожу витаминами и макроэлементами, создает чувство комфорта и релаксации, придает коже дополнительную упругость, влажность и шелковистость. Улучшает кровообращение кожи, тонизирует и освежает. Подсушивает жирную кожу, мягко отшелушивает отмершие клетки, борется с угревой сыпью, пигментацией и признаками старения, разглаживает кожу, смягчает и увлажняет.