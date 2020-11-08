Крем для тела массажный очищающий улиточный Deoproce Snail Clean & White Cleansing & Massage Cream 450мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для тела
|Тип средства
|крем для тела
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|смягчающий, питающий
|Коллекция
|Deoproce Clean & White Cleansing & Massage Cream
|Применение
|нанести необходимое количество крема на руки и тело, втереть массажными движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|450 мл
|Активные компоненты
|экстракт улиточной слизи
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