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Массажный очищающий крем на основе экстракта улиточной слизи, нежная текстура массажным движениям придает легкость и плавность скольжения, отлично впитывается и смягчает слои кожи, превосходно питает и увлажняет кожу.

Крем для тела массажный очищающий улиточный Deoproce Snail Clean & White Cleansing & Massage Cream 450мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 650 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.