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Интенсивный крем для рук и тела с ласточкиным гнездом для увлажнения и восстановления кожи. Содержит: экстракт ласточкиного гнезд, морской коллаген. Обладает питательным, регенеративным и заживляющим действием. Укрепляет и смягчает кожу, повышает ее упругость. Также образует на коже пленку, нивелирующую дефекты поверхности, дает хороший увлажняющий эффект, обладает противовоспалительным действием.

Крем для тела и рук с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Hand & Body - Swallow's Nest 100гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.