Крем для тела и рук с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Hand & Body - Swallow's Nest 100гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для тела
|Тип средства
|крем для тела
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|питающий, увлажняющий, разглаживающий
|Коллекция
|Deoproce Hand & Body - Swallows Nest
|Применение
|нанести крем на руки или тело, втереть массажными движениями до полного впитывания. Особенно рекомендуется применение крема после душа, во избежании потери влаги кожей
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 гр
|Активные компоненты
|экстракт ласточкиного гнезда, морской коллаген
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