Крем для тела и рук с лошадиным жиром Deoproce Hand & Body - Horse Oil 100гр

Крем для кожи рук и тела с интенсивным питательным действием. Кроме того, крем увлажняет кожу, смягчает ее и оказывает общее оздоравливающее действие. Рекомендуется для сухой и огрубевшей кожи, кожи с шелушениями, а также утратившей эластичность и упругость.