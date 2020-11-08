Крем для тела и рук с лошадиным жиром Deoproce Hand & Body - Horse Oil 100гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для тела
|Тип средства
|крем для тела
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|питающий, увлажняющий
|Коллекция
|Deoproce Hand & Body - Horse Oil
|Применение
|нанести на чистую кожу тела и рук массирующими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 гр
|Активные компоненты
|очищенный лошадиный жир, масло ши (карите), центелла азиатская
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