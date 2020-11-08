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Увлажняющий крем для рук и тела Лесные ягоды придает коже нежный аромат ягод, увлажняет и быстро впитывается в кожу, смягчает огрубевшие участки, заполняет трещинки на коже, создает защитный слой, что позволяет коже выглядеть здорово и сияющей.

Крем для рук и тела питательный Deoproce Moisture Hand & Body Mixberry Sweet 100мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.