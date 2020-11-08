Крем для рук и тела питательный Deoproce Moisture Hand & Body Mixberry Sweet 100мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Крем для рук
|Тип средства
|крем для рук
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|увлажняющий, смягчающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Линия
|Deoproce Moisture Hand & Body Mixberry Sweet
|Применение
|нанести на сухую очищенную кожу, втереть массирующими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 мл
|Активные компоненты
|экстракт лесных ягод
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