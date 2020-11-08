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Крем для ног питательный Dear My Foot Velvet Cream - великолепное средство для ухода за сухой и огрубевшей кожей стоп, позволяет избавиться от трещин и шероховатостей, сделать кожу мягкой и гладкой. Масла ши и авокадо глубоко питают и увлажняют, оказывают смягчающее действие, устраняют шелушения, разглаживают кожу, делают ее упругой и эластичной. Экстракты сосны и кипариса дезинфицируют кожные покровы, улучшают обменные процессы, оказывают оздоравливающее воздействие, увлажняют и успокаивают кожу, ускоряют заживление раздражений.

Крем для ног питательный The Saem Dear My Foot Velvet Cream 100мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.