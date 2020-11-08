Крем для ног питательный The Saem Dear My Foot Velvet Cream 100мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для ног
|Тип средства
|крем для ног
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий, заживляющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Dear My Foot Velvet Cream
|Применение
|нанести на чистую сухую кожу ног массирующими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 мл
|Активные компоненты
|масло авокадо, масло ши, мочевина, экстракт сосны, экстракт кипариса
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