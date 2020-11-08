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Главная Парфюмерия и косметика Уход за ногами Кремы и гели для ног Deoproce Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл

Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл

Артикул: 224431
  • Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 1
  • Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 2
  • Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 3
  • Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 4
  • Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 5
  • Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 6
Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 1
Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 2
Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 3
Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 4
Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 5
Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - фото 6
180 руб. 

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Артикул: 224431
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для ног
Тип средствакрем для ног
Тип кожисухая
Эффект от использованияувлажняющий, смягчающий, питающий, заживляющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery
Применениенанести массирующими движениями на чистую сухую кожу рук, ног или дру­гих участков тела
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыулиточный муцин
Крем с муцином улитки для кожи рук и ног DEOPROCE питает, смягчает кожу, разглаживает морщины. Крем заживляет раны, порезы, защищает кожу, снимает сухость, шелушение, замедляет старение кожи.


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Крем для ног и рук с муцином улитки Deoproce Moisture Hand & Foot Snail Recovery 100мл - этот товар вы можете купить по цене 180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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