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Смартфон Huawei Y5 (2019) Sapphire Blue

Артикул: 224419
  • Смартфон Huawei Y5 (2019) Sapphire Blue - фото 1
  • Смартфон Huawei Y5 (2019) Sapphire Blue - фото 2
  • Смартфон Huawei Y5 (2019) Sapphire Blue - фото 3
Смартфон Huawei Y5 (2019) Sapphire Blue - фото 1
Смартфон Huawei Y5 (2019) Sapphire Blue - фото 2
Смартфон Huawei Y5 (2019) Sapphire Blue - фото 3
8 450 руб. 
9 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224419
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БрендHuawei
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Количество ядер4
Частота процессора2000 МГц
Оперативная память2 Гб
Встроенная память32 Гб
Диагональ экрана, дюйм5.71
Цветсиний
Разрешение экрана1520x720
Камера, МП13
Поддержка NFCнет
Фронтальная камера, МП5
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятиотдельный
Bluetooth5
Wi-Fi802.11b/g/n
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусапластик
Влагозащищенный корпуснет
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора3020 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 512 Гб
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.146
Объем встроенной памяти - 32 Гб. Диагональ экрана - 5.71 дюйм. Операционная система - Android. Емкость аккумулятора - 3020 мАч


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Смартфон Huawei Y5 (2019) Sapphire Blue - стоимость товара 8450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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