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Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal

Артикул: 224418
  • Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 1
  • Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 2
  • Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 3
  • Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 4
  • Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 5
  • Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 6
  • Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 7
  • Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 8
  • Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 9
  • Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 10
Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 1
Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 2
Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 3
Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 4
Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 5
Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 6
Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 7
Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 8
Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 9
Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - фото 10
51 200 руб. 
63 180 руб. 
Купить
+ 230 КэтКоинов
Артикул: 224418
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендHuawei
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер8
Частота процессора1920+1800 МГц
Оперативная память8 Гб
Встроенная память256 Гб
Диагональ экрана, дюйм6.47
Разрешение экрана2340x1080
Цветсветло-голубой
Камера, МП40+20+8
Функция беспроводной зарядкиесть
Фронтальная камера, МП32
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиUSB Type-C
Слот для карты памятисовмещен со слотом для второй SIM-карты
Bluetooth5
Поддержка NFCесть
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac
Наличие GPS/Глонассесть
Влагозащищенный корпусесть
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора4200 мАч
АккумуляторLi-Pol
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 256 Гб
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.192
10-кратный гибридный зум. Качественная ночная съемка благодаря спектральному сенсору. Основная камера 40 МП + 20 МП + 8 МП + HUAWEI TOF камера. Фронтальная камера 32 МП, диафрагма f/2,0. 8-ядерный процессор HUAWEI Kirin 980 с двойным нейромодулем. Технология быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge (макс. 40Вт.). Разрешение: FHD+ 2340 x 1080, 398 точек на дюйм. 8 ГБ RAM + 256 ГБ ROM.


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Смартфон Huawei P30 Pro Breathing Crystal - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 51200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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