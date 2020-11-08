Крем для лица солнцезащитный SPF50 с экстрактом улитки Secret Skin Snail+EGF Perfect Sun Cream 50мл

Солнцезащитный крем с улиточным муцином и EGF (эпидермальный фактор роста). Улиточный муцин в составе восстанавливает поврежденную кожу, оказывая мощное обновляющее действие на клеточном уровне, способствует синтезу новых соединительных тканей, интенсивно увлажняет кожу и защищает ее от преждевременного старения. Средство создает длительное защитное покрытие, обеспечивает защиту как от UVA, так и от UVB лучей, свободных радикалов и предохраняет кожу от обезвоживания,вызванного пребыванием на солнце кожа сохраняет здоровый тонус, надежно защищена от пагубных последствий воздействия УФ-лучей, уменьшает ее красноту, не допускает появления пигментных пятен. EGF глубоко увлажняет кожу,способствует быстрому заживлению ранок, убирает мелкие морщинки и уменьшает глубокие, борется с пигментацией, повышает эластичность кожи, придает ей здоровый, свежий вид.