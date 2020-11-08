Крем для лица с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Face Cream 50гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Skin
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|сухая, зрелая, проблемная, чувствительная
|Эффект от использования
|противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, защитный, лифтинг, осветляющий, питательный, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Skin Snail+EGF Perfect Face Cream
|Применение
|наберите немного крема кончиками пальцев и равномерно распределите по лицу мягкими круговыми движениями. Средство должно полностью впитаться. Крем можно использовать дважды в день во время ухаживающих процедур.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Активные компоненты
|слизь улитки, фактор роста EGF, соль гиалуроновой кислоты, комплекс целебных растений, витамин E
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