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Разглаживающий крем для лица со слизью улитки и фактором роста. Он питает и смягчает кожу, разглаживает её, увлажняет, насыщает ценными ингредиентами, избавляет от шелушения и дискомфорта.

Крем для лица с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Face Cream 50гр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.