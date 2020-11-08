Крем для лица с экстрактом улитки Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Cream 100мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|возрастная, жирная, проблемная
|Эффект от использования
|восстанавливающий, нормализующий, осветляющий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Cream
|Применение
|нанести несколько капель крема на лицо и область декольте после тоника, сделать легкий массаж до полного впитывания
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|муцин улитки
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