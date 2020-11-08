Крем для лица с экстрактом улитки Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Snail Cream 100мл

Осветляющий улиточный крем ухаживает за кожей, сглаживает шелушения и успокаивает воспаления, обладает ранозаживляющим эффектом. Хорошо подходит для проблемной или жирной кожи, а так же для кожи с выраженными возрастными проблемами. Способствует отбеливанию пигментных пятен и следов от акне. Муцин улитки является настоящим кладезем полезных микроэлементов и витаминов, которые легко проникают в глубокие слои эпидермиса и работают изнутри. При регулярном использовании крема кожа восстанавливает свою упругость, становится более плотной и здоровой, морщинки расслабляются, сальные железы начинают работать в правильном режиме. Поры минимизируются и кожа выглядит более ровной и гладкой.