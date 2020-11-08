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Крем с черным жемчугом нежно ухаживает за возрастной кожей. Питает, отбеливает от пигментаций, сокращает морщины, проводит терапию против старения кожи. Экстракт черного жемчуга, богатый аминокислотами и минералами, делает кожу упругой и возвращает влагу

Крем для лица с черным жемчугом антивозрастной Deoproce Black Pearl Therapy Cream 100гр - по цене 1510 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.