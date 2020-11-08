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Крем для лица содержит в себе экстракт кокона тутового шелкопряда, он глубоко проникает в кожу, подтягивает контур лица, разглаживает морщины, выравнивает общий тон кожи, гиалуроновую кислоту, которая предотвращает разрушение коллагена, ускоряет регенерацию кожи, ниацинамид (витамин B3), устраняет пигментацию (веснушки, темные пятна и следы пост-акне), освежает тусклый оттенок кожи, выравнивает тон лица, стимулирует обновление кожи и оказывает противовоспалительное действие

Крем для лица с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Cream 50мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1050 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.