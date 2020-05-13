Крем для лица подтягивающий коллагеновый Deoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream 100гр

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|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|жирная
|Эффект от использования
|регулирующий, подтягивающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Moisture Glam Firming Collagen Cream
|Применение
|нанести на сухую очищенную кожу, втереть массирующими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов
|Активные компоненты
|свинной коллаген
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13.05.2020
Очень порадовал объем крема в баночке, а также то, что он закрыт очень герметично дополнительной пластиковой крышкой. Очень хорошо увлажняет кожу и при том подходит в холодный зимний период (по крайней мере мне). Запах приятный, больше нейтральный. На счет устранения морщин ничего не могу сказать, т.к. у меня их пока особо нет. Но со всеми остальными заявленными характеристиками крем справляется "на ура".
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую!