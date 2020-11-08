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Питательный крем с содержанием экстракта меда. Нежный и легкий крем сохраняет молодость и естественную красоту вашей кожи, делая ее более упругой, нежной и бархатистой, борется с морщинками и признаками увядания кожи. Крем легко наносится и впитывается, не оставляя жирный блеск.

Крем для лица питательный на основе меда Deoproce Moisture Silk Volume Honey Cream 100гр - по цене 530 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.