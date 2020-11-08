Крем для лица питательный на основе меда Deoproce Moisture Silk Volume Honey Cream 100гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|питательный
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Moisture Silk Volume Honey Cream
|Применение
|нанести необходимое количество крема на очищенную кожу лица утром и вечером
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без сульфатов
|Активные компоненты
|экстракт меда
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