Крем для лица очищающий с экстрактом оливы Premium Deoproce Clean & Deep Olive Cleansing Cream 300g

Нежный крем для ежедневного очищения кожи лица от макияжа и любых других загрязнений, эффективно удаляет загрязнения, увлажняет и питает кожу. Масло оливы смягчает сухую и чувствительную кожу, защищает от увядания и преждевременного старения, нормализует питание клеток кислородом. Масло оливы питает и смягчает кожу, разглаживает ее, устраняет шелушения, в составе крема оберегает кожу от обветриваний и обморожений, вредного воздействия УФ-излучения, а также нейтрализует разрушительное воздействие свободных радикалов. Регулярное использование крема с оливковым маслом препятствует старению и увяданию кожи, делает ее мягкой и нежной, бархатистой на ощупь.