Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Нежный крем для ежедневного очищения кожи лица от макияжа и любых других загрязнений, эффективно удаляет загрязнения, увлажняет и питает кожу, способствует устранению отеков, успокаивает и восстанавливает самую чувствительную кожу. Защищает от влияния свободных радикалов предотвращая её преждевременное старение. Крем подходит для ухода за чувствительной и поврежденной кожей

Крем для лица очищающий с экстрактом огурца Premium Deoproce Clean & Deep Cucumber Cleansing Cream 300g - купить по цене 0 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.