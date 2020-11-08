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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие бальзамы Deoproce Крем для лица очищающий с экстрактом огурца Premium Deoproce Clean & Deep Cucumber Cleansing Cream 300g

Крем для лица очищающий с экстрактом огурца Premium Deoproce Clean & Deep Cucumber Cleansing Cream 300g

Артикул: 224376
Крем для лица очищающий с экстрактом огурца Premium Deoproce Clean & Deep Cucumber Cleansing Cream 300g
0 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 224376
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт огурца
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Premium Clean & Deep Cucumber Cleansing Cream
Объем, мл300 г
Применениекрем нанести на лицо и легкими движения помассировать кожу, остатки крема снять ватным диском или смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Тип кожичувствительная
Тип средствакрем для лица
Эффект от использованияочищающий, восстанавливающий, успокаивающий
Нежный крем для ежедневного очищения кожи лица от макияжа и любых других загрязнений, эффективно удаляет загрязнения, увлажняет и питает кожу, способствует устранению отеков, успокаивает и восстанавливает самую чувствительную кожу. Защищает от влияния свободных радикалов предотвращая её преждевременное старение. Крем подходит для ухода за чувствительной и поврежденной кожей


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Крем для лица очищающий с экстрактом огурца Premium Deoproce Clean & Deep Cucumber Cleansing Cream 300g - купить по цене 0 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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