Крем для лица очищающий с экстрактом картофеля Premium Deoproce Clean & Deep Potato Cleansing Cream 300g

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|экстракт картофеля
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Premium Clean & Deep Potato Cleansing Cream
|Объем, мл
|300 г
|Применение
|на влажную кожу нанести крем и круговыми массирующими движениями обработать кожу лица, исключая зону глаз и вокруг рта. Остатки крема с растворившимися загрязнениями смыть теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|чувствительная
|Тип средства
|крем для лица
|Эффект от использования
|очищающий, смягчающий
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