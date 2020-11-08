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Нежный крем для ежедневного очищения кожи лица от макияжа и любых других загрязнений, эффективно удаляет загрязнения, увлажняет и питает кожу, способствует устранению отеков, успокаивает и восстанавливает самую чувствительную кожу. Защищает от влияния свободных радикалов предотвращая её преждевременное старение.

Крем для лица очищающий с экстрактом картофеля Premium Deoproce Clean & Deep Potato Cleansing Cream 300g - по цене 0 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.