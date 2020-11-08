Крем для лица очищающий с экстрактом граната Premium Deoproce Clean & Deep Pomegranate Cleansing Cream 300g

Нежная текстура и легкое скольжение делают этот крем необычайно приятным в использовании. Крем предназначен для очищения кожи от макияжа, а также повседневных загрязнений и продуктов жизнедеятельности кожи (пот, жир, отмершие клетки). Экстракт граната – компонент для мощного омолаживания кожи: стимулирует выработку коллагена и регенерацию кожного поверхностного слоя, подавляет агрессивное воздействие свободных радикалов и процессы окисления, благодаря чему замедляются процессы старения, кожа вновь обретает гладкость и эластичность. Благодаря высокому содержанию фруктовых кислот, гранат естественным образом возрождает и омолаживает кожу, а также осветляет пигментные пятна, веснушки.