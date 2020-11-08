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Очищающий крем с Коэнзимом Q10 очищает и увлажняет кожу, помогает сделать кожу здоровой, путем активизации и стягивания кожи. Проникая глубоко в поры, удаляет даже водостойкий макияж, оставляя кожу удивительно шелковистой гладкой и увлажненной.

Крем для лица очищающий с коэнзимом Q10 Premium Deoproce Clean & Deep Coenzyme Q10 Cleansing Cream 300g - этот товар вы можете купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.