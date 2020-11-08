Крем для лица очищающий с коэнзимом Q10 Premium Deoproce Clean & Deep Coenzyme Q10 Cleansing Cream 300g

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Активные компоненты
|коэнзим Q10
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|DeoprocePremium Clean & Deep Coenzyme Q10 Cleansing Cream
|Объем, мл
|300 г
|Применение
|крем нанести на лицо и легкими движения помассировать кожу, остатки крема снять ватным диском или смыть теплой водой
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип кожи
|все типы
|Тип средства
|крем для лица
|Эффект от использования
|очищающий, увлажняющий
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