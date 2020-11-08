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Осветляющий крем поможет избавиться от веснушек и излишней пигментации, выровнять тон и осветлить кожный покров. Высокая степень осветления предотвращает пигментные пятна, эффект возникает после 3-4 недель применения. Крем не вызывает раздражения, успокаивает и увлажняет кожу

Крем для лица осветляющий Deoproce White Snow Cream 100гр - купить по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.