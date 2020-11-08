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Ночной восстанавливающий крем улучшает качество кожный тканей, борется против всех признаков старения за счет устранения обезвоживания, пигментных пятен, восстанавливает защитный барьер. Предотвращает обвисание кожи, укрепляя мышечную структуру кожи, сокращает глубину морщин. Помогает уставшей и тусклой коже восстановить здоровое сияние и жизненный тонус

Крем для лица ночной восстанавливающий Deoproce Moisture Repair Velvet Night Cream 100гр - по цене 510 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.