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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица морской коллаген Deoproce Marine Collagen Mineral Cream 100гр

Крем для лица морской коллаген Deoproce Marine Collagen Mineral Cream 100гр

Артикул: 224358
  • Крем для лица морской коллаген Deoproce Marine Collagen Mineral Cream 100гр - фото 1
  • Крем для лица морской коллаген Deoproce Marine Collagen Mineral Cream 100гр - фото 2
Крем для лица морской коллаген Deoproce Marine Collagen Mineral Cream 100гр - фото 1
Крем для лица морской коллаген Deoproce Marine Collagen Mineral Cream 100гр - фото 2
1 510 руб. 

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Артикул: 224358
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияразглаживающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Marine Collagen Mineral Cream
Применениенанести крем на очищенную кожу
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыморской коллаген
Крем для лица создан на основе морского коллагена, который является основой соединительных тканей и отвечает за прочность, эластичность и молодость тканей. Коллагеновые волокна поддерживают упругость кожи и защищают ее от образования морщин, восстанавливают и тонизируют соединительные ткани. В крем так же входит EGF, который способствует эффективному росту клеток эпидермиса, восстанавливает эластичность кожи, повышает концентрацию влаги, предотвращает старение, разглаживает морщины.


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Крем для лица морской коллаген Deoproce Marine Collagen Mineral Cream 100гр - стоимость товара 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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