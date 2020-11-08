Крем для лица морской коллаген Deoproce Marine Collagen Mineral Cream 100гр

Крем для лица создан на основе морского коллагена, который является основой соединительных тканей и отвечает за прочность, эластичность и молодость тканей. Коллагеновые волокна поддерживают упругость кожи и защищают ее от образования морщин, восстанавливают и тонизируют соединительные ткани. В крем так же входит EGF, который способствует эффективному росту клеток эпидермиса, восстанавливает эластичность кожи, повышает концентрацию влаги, предотвращает старение, разглаживает морщины.