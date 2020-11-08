Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Питательный крем на основе H2O, крем быстро впитывается, отлично увлажняет и питает, не оставляет пленки, кожа преображается, становится отдохнувшей и увлажненной. Увлажняющий питательный крем прекрасно подойдет для сухой и обветренной кожи. Крем позволяет предотвратить обезвоживание, даря коже превосходный увлажняющий эффект благодаря ледниковой воде, богатой минералами и гиалуроновой кислотой-природными увлажняющими веществами

Крем для лица и тела увлажняющий Deoproce Natural Skin H2O Nourishing Cream 100 гр - стоимость товара 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.