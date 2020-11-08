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Питательный крем с экстрактом зеленого чая. Нежная текстура крема питает и увлажняет, оставляя на коже приятный аромат. Крем основан на экстракте зеленого чая, который является антиоксидантом, омолаживает и защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, оказывая противовоспалительное действие.

Крем для лица и тела с экстрактом зеленого чая Deoproce Natural Skin Greentea Nourishing Cream 100гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.