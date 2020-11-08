Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Питательный крем для лица и тела с морским коллагеном. Нежная, бархатистая текстура крема, увлажняет и питает кожу. Коллаген находящийся в составе отлично усваивается клетками кожи и имитирует ткани кожного покрова, предотвращая увядание и старение кожи, делая ее более прочной и упругой

Крем для лица и тела с морским коллагеном Deoproce Natural Skin Collagen Nourishing Cream 100гр - данный товар вы можете купить по цене по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.