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Питательный крем для лица и тела на основе масла оливы. Нежная текстура крема глубоко увлажняет и питает, оставляет на коже приятный аромат. Экстракт масла оливы витаминизирует кожу, защищает от вредного воздействия ультрафиолета, нейтрализует действие свободных радикалов, защищает от обветриваний.

Крем для лица и тела питательный на основе масла оливы Deoproce Natural Skin Olive Nourishing Cream 100гр - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.