Крем для лица и тела на основе экстракта огурца Deoproce Natural Skin Cucumber Nourishing Cream 100гр

Крем для лица и тела на основе экстракта огурца. Нежная текстура крема. придает коже здоровый и свежий вид, оставляя приятный аромат. В составе крема экстракт огурца, который удерживает влагу в коже, освежает, тонизирует и смягчает кожу, снимает отечность, раздражение и успокаивает воспаленную кожу. Экстракт огурца является сильным антиоксидантом, который защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды