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Крем глубоко питает,улучшает цвет лица,осветляет пигментации.Содержит лошадиный жир и кокосовое масло. Лошадиный жир - натуральный лечебный продукт, восстанавливает клетки кожи и способствует их скорейшей регенерации, не содержит консервантов или ароматизаторов, что обеспечивает наиболее подходящий уход даже для чувствительной кожи и помогает решить все проблемы сухой кожи

Крем для лица и тела на основе лошадиного жира Deoproce Natural Skin Horse Oil Nourishing Cream 100гр - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.