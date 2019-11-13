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Питательный крем двойного действия с молоком и экстрактом огурца, успокаивает, увлажняет и питает кожу, придает коже прозрачность и чистоту. Нежная текстура крема. придает коже здоровый и свежий вид, оставляя приятный аромат. В составе крема экстракт огурца, который удерживает влагу в коже, освежает, тонизирует и смягчает кожу, снимает отечность, раздражение и успокаивает воспаленную кожу.

Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Nourishing Cream Milk Cucumber 100гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.