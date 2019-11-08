Крем для лица и тела Deoproce Natural Skin Gold Snail Nourishing Cream 100гр

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Deoproce
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|лифтинг, успокаивающий, восстанавливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Deoproce Natural Skin Gold Snail Nourishing Cream
|Применение
|нанести тонким слоем на лицо или тело по необходимости
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|золото, муцин улитки
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08.11.2019
Крем понравился, отлично увлажняет, нет ощущения пленки на лице. Правда, мне подошел только для нанесения на ночь - долго сохраняется небольшой блеск, а пудрами я не пользуюсь, чтобы это скрыть. После сна кожа отдохнувшая, напитанная. Мои мелкие первые морщинки разглаживает. И вообще соотношение цена+качество+объем очень радует у этой фирмы. Уже второе средство беру бренда Deoproce.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
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